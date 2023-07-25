الذهب يقفز مع ترقب لأسعار الفائدة

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو، وذلك مع تراجع الدولار بينما يترقب المتعاملون ارتفاعًا لأسعار الفائدة متوقعًا إلى حد كبير إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اليومين المقبلين.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا مما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمسون، كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس: "بعد أربعة أيام من الانخفاض، أعتقد أن (الذهب) سيبقى فوق 1950 دولارًا وسيسعى إلى تحقيق تصحيح سعري مدفوع بعوامل تقنية نحو ما بين 1960 و1965 دولار اليوم، لكننا نحتاج حقًا إلى اختتام اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك معتبر".

وسينصب تركيز السوق على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدًا الأربعاء ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

تغير الأسعار:

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1961.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.52 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين واحدًا بالمئة تقريبًا إلى 965.55 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1290.63 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1847 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2463 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17240 جنيهًا.

الذهب عالميًا:

شهدت أسعار الذهب بداية هادئة لتداولات هذا الأسبوع ليتداول بالقرب من مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، وذلك مع انتظار الأسواق لأسبوع حاسم بشكل كبير في مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي وبالتالي لأوضاع الكثير من الأصول المالية وعلى رأسها الذهب.

استطاع الأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي التداول فوق المستوى 1950 دولارًا للأونصة الأمر الذي يحمي زخم الصعود بالنسبة للذهب في انتظار ما سيسفر عنه أحداث هذا الأسبوع والتي من شأنها أن تؤكد هذا الصعود أو تدفع الأسعار إلى الهبوط وكسر المستوى السابق ذكره.