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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأجهزة الأمنية تضبط 43 قطعة سلاح بمنفلوط

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط.

مديرية أمن أسيوط

 

أسفرت جهود الحملة الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية حيث تم ضبط عدد 43 قطعة سلاح نارى عبارة عن 14 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش وطبنجة و 13 فرد محلى و عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 43 متهم  لعدد 31 منهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة وضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ عدد 631 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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