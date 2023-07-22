ضبط 32 كيلو حشيش بحوزة شخص بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 32 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة شخص بالإسماعيلية بقصد الإتجار.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة وإتجار المواد المخدرة..فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 32,0400 كيلو جرام).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة

بـ(2 مليون ومائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة مُتهم بحيازة مُخدرات بقيمة 7.5 مليون جنيه للمُحاكمة

وفي سياقٍ مُتصل، قامت النيابة العامة بإحالة عنصر إجرامي للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة 7.5 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات فى منطقة المقطم.

كانت النيابة طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

وشنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى– الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة، حملات مكبرة، وتم رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلوجراما – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتفين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(7,500,000 جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية يومياً من جهودها لضبط كافة أنواع الجرائم في كافة أرجاء الجمهورية.

ويشن رجال الوزارة حملات مُكبرة من أجل ضبط جرائم الإتجار بالمُخدرات على وجه الخصوص للحفاظ على المُجتمع من الآثار السلبية لانتشار المواد المُخدرة والعقاقير ذات التأثير السلبي على الحالة الصحية للمواطنين بشكلٍ عام والشباب على وجه الخصوص.