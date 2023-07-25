مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات الأربعاء و القنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم صباح غدا الاربعاء، العديد من المباريات الهامة تتصدرها مواجهة اليابان أمام كوستاريكا وإسبانيا وزامبيا في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للسيدات.

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مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات صباح غد الأربعاء و القنوات الناقلة :

منتخب اليابان و كوستاريكا للسيدات

تقام مباراة منتخب اليابان و كوستاريكا مساء غد الأربعاء الموافق 26 من شهر يوليو 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فوريست بار.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وكوستاريكا للسيدات

تذاع أحداث المباراة التي تجمع سيدات اليابان وكوستاريكا على قنوات YLE TV 2, beIN Sports HD 1 English، STV HD (Scotland)، France 3.

موعد مباراة إسبانيا و زامبيا للسيدات

تنطلق المباراة التي تجمع بين إسبانيا وزامبيا على ملعب إبدن بارك، في تمام التاسعه والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة ، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا و زامبيا

تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين إسبانيا و زامبيا على العديد من القنوات: BBC Two، France 2، beIN Sports HD 1 English، ZDF HD.

منتخب كندا تواجه إيرلندا للسيدات

من المقرر ان تطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 3 مساء ً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، و4 مساء بتوقيت الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة كندا وإيرلندا للسيدات

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات : RTE Two، W9 France، YLE TV 2، ITV 1 London، W9 Suisse، beIN Sports HD 1 English، ZDF HD، beIN Sports 1 HD Premium.

وحقق منتخب الكولومبي السيدات الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد،صباح اليوم الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثامنة في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، الذي أستضافتها أستراليا، ونيوزيلاندا.