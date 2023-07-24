كأس العالم للسيدات.. ألمانيا تفوز على المغرب بسداسية قاسية

تلقي منتخب المغرب للسيدات هزيمة ثقيلة من نظيره منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA Women's World Cup.

لم يخسر منتخب ألمانيا المتوج مرتين باللقب سوى واحدة من ٢٤ مباراة في مرحلة المجموعات في كأس العالم للسيدات FIFA، وهنا جاء الدور على المغرب الوافد الجديد في البطولة.

وسجل منتخب ألمانيا هدف التقدم في وقت مبكر من الدقيقة ١١، بعد تمريرة عرضيةمن كاثرين هندريش انتهت برأسية بوب أسكنت شباك حارسة المغرب في توقيت مثالي من المباراة.

وتمكنت بوب كابتن منتخب ألمانيا من تعزيز براعتها في الكرات الهوائية بهدف ممتاز آخر في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني تمكنت اللاعبه بوهل من تسجيل الهدف الثالث في شباك المغرب.

ثم واصلت ألمانيا إحكام قبضتها، بهدفين آخرين بنيران صديقة، بعد سوء الحظ الذي واجه حنان آيت الحاج وياسمين مرابط - تلاه تسديدة ليا شويلير المتأخرة في الدقيقة 90 لتسجل الهدف السادس.

وجائت الأهداف كالتالي: بوب (١١، ٣٩) ، بوهل (٤٦)، حنان آيت الحاج (٥٤ هدف عكسي)، ياسمين مرابط (٧٩ هدف عكسي)، ليا شويلير (٩٠).

ليتصدر العمالقة الأوروبيون الآن صدارة المجموعة الثامنة قبل مباراة الغد بين الفريقين الآخرين في المجموعة، كولومبيا وكوريا الجنوبية.