منافس الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.. ومواعيد المباريات

أجريت اليوم الثلاثاء قرعة أبطال أفريقيا 2024 وكأس الكونفدرالية، للدور التمهيدي الأول والثاني دور الـ64 والـ32.

الكونفدرالية:



أسفرت القرعة عن منافس الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، إذ يلتقي الفائز أرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي في دور الـ64، وستكون مباراة الذهاب خارج مصر، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري، على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر، أو 1 أكتوبر في القاهرة.

وبينما يواجه فيوتشر، الفائز من مباراة سيجندا بيج ستارز التنزاني ضد JKUزنزيبار، وتقام مباراة الذهاب خارج مصر، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري، على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر، أو 1 أكتوبر في القاهرة.

بينما أسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي والفائز من لقاء زنزيبار ضد سان جورج الأثيوبي، في مباراة دور الـ 64 بالبطولة.

ستكون مباراة ذهاب الأهلي في دور الـ 32 أبطال إفريقيا، أمام الفائز من مباراة (زنزيبار ضد سان جورج الأثيوبي)، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري خارج مصر.

فيما ستكون مباراة الأهلي في إياب دور الـ 32 أبطال إفريقيا، أمام المتأهل من مباراة زنزيبار ضد سان جورج الأثيوبي، أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر في القاهرة.

فيما يواجه نادي بيراميدز في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الفائز من مواجهة جاديكا الصومالي ضد الجيش الرواندي في دور الـ 64 بالبطولة.

مباراة الذهاب ستكون خارج مصر، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري خارج مصر، فيما ستكون مباراة العودة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر في القاهرة.

زتبدأ نسخة دوري أبطال أفريقيا الجديدة من دور الـ64 ، ثم يتأهل 32 ناديًا إلى الدور التالي المؤهل لدور المجموعات.

وألغى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هبوط الأندية من دوري الأبطال للكونفدرالية للمرة الأولى.

يخوض 54 ناديًا من 42 اتحادًا عضو بطولة كاف دوري الأبطال هذا الموسم، بينما يتنافس 52 ناديًا تمثل 41 اتحادًا عضو في كأس الكونفيدرالية.

زوكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا 2024.