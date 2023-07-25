القوات الروسية تُحبط هجومًا بزورقين مسيرين على سفينة في البحر الأسود

أحبطت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، هجومًا أوكرانيًا بزورقين مسيرين، استهدف سفينة "سيرجى كوتوف" الحربية الروسية، جنوب غربى البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه تم تدمير الزورقين بنيران السفينة الروسية على مسافة نحو 1000 متر، دون وقوع إصابات على متن السفينة، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة السفينة أداء مهامها بشكل طبيعي بعد صد الهجوم بنجاح.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف باستمرار ضرب جسر القرم، رغم أنه جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية.

وكانت طائرتان أوكرانيتان مسيرتان قد شنتا هجوما إرهابيا على جسر القرم مؤخرا أسفر عن وفاة زوجين وإصابة ابنتهما، وإلحاق ضرر بالجسر.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هذه جريمة لا طائل من ورائها من وجهة النظر العسكرية، لأن جسر القرم "لم يعد يستخدم للنقل العسكري منذ فترة طويلة"، وأكد أن روسيا سترد بالشكل المناسب، حيث يستمر القصف الروسي لمواقع حيوية في عموم أوكرانيا منذ الاعتداء الأخير على جسر القرم.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، أحبطت القوات الروسية محاولات القوات المسلحة الأوكرانية القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور دونيتسك ، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" وبغطاء جوي ومدفعي من إحباط ستة هجمات معادية بنجاح في منطقتي بيلوغوروفكا في جمهورية لوهانسك الشعبية وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".



بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية بتدمير وحدات العدو في مناطق بوغدانوفكا وفيسولي وبريدتيشينو وبيلويا غورا وديلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع مراب بولندي الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش- 70" بريطاني الصنع، ومدفع غفوزديكا.

تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وعلى محور كراسني ليمان صدت الضربات الجوية المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز"، خمس هجمات للعدو في منطقة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك في حقول سيربريانسكي.

كما ذكر البيان "دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجبلي الأوكراني 128.



في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز الاتصالات للواء الميكانيكي الرابع والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية.

تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من قرية كراكملنو، في مقاطعة خاركوف.



وفي منطقة زمييفكا في مقاطعة خيرسون، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.



بالإضافة إلى ذلك، في مناطق أوريخوف ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مركز قيادة اللواء الآلي الخامس والستين للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الوقود للمعدات العسكرية للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية.

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