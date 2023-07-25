وزير دفاع روسيا يتوجه إلى كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات العسكرية

يبدأ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى كوريا الشمالية ستستمر حتى 27 يوليو الجاري، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب 1950-1953.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 25 إلى 27 يوليو، بدعوة من وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، سيزور وفد روسي برئاسة وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بهدف المشاركة في فعاليات الذكرى الـ70 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية 1950-1953".

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات العسكرية وستصبح مرحلة مهمة في تنمية التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.

بدروها أكدت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن "زيارة الوفد العسكري الروسي إلى بلادنا ستكون بمثابة لحظة مهمة في رفع وتطوير العلاقات الودية الكورية-الروسية التقليدية تماشيا مع متطلبات العصر".

زيارة لي هونغ تأتي بعد دعوة من كوريا الشمالية

بالتزامن، سيتوجه وفد صيني إلى بيونج يانج برئاسة مسؤول الحزب الشيوعي الصيني لي هونغ تشونغ، وهو ضمن لجنة صنع السياسة المركزية بالحزب، والذي يشغل منصبا قياديا في الهيئة العليا للبرلمان الصيني.

ويُعتقد أن الوفد يضم أعلى ممثلين من بكين يقومون بزيارة بيونج يانج، منذ أن أغلقت الدولة المعزولة حدودها خلال وباء كوفيد -19.

كما سيحضر الوفد الصيني احتفالات الذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وفقا لبيان صادر عن هو تشاو مينج، المتحدث باسم إدارة الاتصال الدولي باللجنة المركزية. وجاء في البيان أن زيارة لي هونغ تأتي بعد دعوة من كوريا الشمالية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: