رونالدو يٌحقق أمنية طفل في مباراة النصر وباريس سان جيرمان (فيديو)

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي أمنية طفل ياباني خلال لقاء باريس سان جيرمان على ملعب ناجاي في المباراة الودية الجارية الآن .

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نشرت صفحة بي ان سبورت القطرية فيديو على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” قائلا :" الفرصة تأتي مرة واحدة فقط .. ورونالدو يحقق أمنية الطفل".

وقع رونالدو على قميص طفل ياباني خلال الممر قبل إنطلاق مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان.

قد حسم الشوط الأول التعادل السلبي بين النصر السعودي و باريس سان جيرمان بدون أهداف .

بدأ النصر السعودي بهذا التشكيل أمام باريس سان جيرمان

بدأ النصر السعودي بتشكيل مكون من أمام باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ايمن يحي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب، اندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

فيما بدأ باريس سان جيرمان تشكيله الفريق لمباراة النصر السعودي

تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة النصر السعودي

دوناروما، أشرف حكيمي، لوكاس هرنانديز، ميلان سكرينيار، دانيلو، تشير ندور، فيتينا، سولير، زاير إيمري، ماركو أسينسيو، وليمينا.