تشكيل النصر لمباراة سان جيرمان الودية

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني، المدير الفني لفريق النصر السعودي التشكيل الأساسي، للمباراة الودية ضد سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في اليابان، استعدادًا للموسم الجديد.



تشكيل النصر أمام سان جيرمان:



في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ايمن يحي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب، اندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.





موعد المباراة بين النصر وسان جيرمان:



تنطلق صافرة اللقاء بعد قليل في تمام الساعة 1:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة ملعب استاد ناجاي بمدينة أوساكا اليابانية، وهو الملعب الرئيس لنادي سيريزو أوساكا.





القنوات الناقة للمباراة:



تنقل قناة الكويت الرياضية مباراة النصر وباريس بشكل حصري ومجاني للجماهير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى توفير البث المباشر على موقع باريس والنصر.

