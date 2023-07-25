النصر السعودي يتعادل مع باريس سان جيرمان  في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي بين النصر السعودي و باريس سان جيرمان بدون أهداف في المباراة الجارية الآن على ملعب ناجاي إستعدادًا للموسم الجديد .

استحواذ باريس سان جيرمان على مجريات أحداث الشوط الأول دون الخطورة على شباك نواف العقيدي.

أجري مدرب النصر السعودي تغيير بخروج اللاعب عبدالمجيد الصليهم ونزول اللاعب أيمن يحيي.

أضاع رونالدو هدفًا ف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لصالح النصر السعودي أمام باريس سان جيرمان.

بدأ النصر السعودي بتشكيل مكون من أمام باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ايمن يحي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب، اندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

فيما بدأ باريس سان جيرمان تشكيله الفريق لمباراة النصر السعودي

تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة النصر السعودي

دوناروما، أشرف حكيمي، لوكاس هرنانديز، ميلان سكرينيار، دانيلو، تشير ندور، فيتينا، سولير، زاير إيمري، ماركو أسينسيو، وليمينا.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بين النصر السعودي باريس سان جيرمان بالتعادل السلبي.