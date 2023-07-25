معلق مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان في قمة اليوم

تتلهف عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان المرتقبة على ملعب ناغي بالمعسكر الخارجي التي تقام باليابان.

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حصلت إدارة بي ان سبورت القطرية على حقوق بث مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان المرتقبة التي سوف يتابعها عشاق ومحبى كرة القدم العربية ، سوف تكون القناة الناقل الحصري للقاء الناري.

موعد مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان

من المقرر ان تبدأ مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 1.20 مساء بتوقيت القاهرة ، وأيضًا 1.20 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و2.20 مساء بتوقيت الإمارات .

معلق مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان

أسندت شبكة بي ان سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان النارية إلى المعلق المخضرم حسن العيدروس ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .