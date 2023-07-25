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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معلق مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان في قمة اليوم

معلق مباراة النصر
معلق مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان

تتلهف عشاق كرة القدم العربية لمتابعة مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان المرتقبة على ملعب ناغي بالمعسكر الخارجي التي تقام باليابان.

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حصلت إدارة بي ان سبورت القطرية على حقوق بث مباراة النصر السعودي  وباريس سان جيرمان المرتقبة التي سوف يتابعها عشاق ومحبى كرة القدم العربية  ، سوف تكون القناة الناقل الحصري للقاء الناري.

 

موعد مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان 

من المقرر ان تبدأ مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان  مساء اليوم الثلاثاء  في تمام الساعة 1.20 مساء بتوقيت القاهرة ، وأيضًا 1.20 مساء بتوقيت المملكة العربية  السعودية ، و2.20 مساء بتوقيت الإمارات .

 

معلق مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان 

أسندت شبكة بي ان سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر السعودي و باريس سان جيرمان  النارية إلى المعلق المخضرم حسن العيدروس ليكون معلقًا وواصفًا على أحداث المباراة .

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