جهاز الكهرباء يفجر مفاجأة عن مُدد انقطاع الكهرباء بمحافظات الجمهورية

شغلت أزمة انقطاع التيار الكهربي الملايين من المصريين خلال الأيام الماضية، بعد تكرار انقطاع التيار الكهربي عدة مرات على مدار اليوم، وخروج آلاف الاستغاثات على مواقع التواصل.

ومن هنا خرجت الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتعلن خلال بيان رسمي، بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، خلال الفترة الحالية، حيث يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقًا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل على ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وحذرت الشركة المواطنين بعدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظًا على سلامتكم، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بداية من منتصف ليل اليوم السبت الموافق 22-7-2023.

جهاز الكهرباء يفجر مفاجأة

ومن المقرر أن يتم تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير للدرجة التي لن يشكو المواطن خلالها من عملية انقطاع الكهرباء، خلال موجة الحر الشديدة وبعدها تعود الشبكة لطبيعتها، وأنه تم خلال الأيام الماضية تخفيف 3 آلاف ميجاوات في ساعات الذروة بحسب تصريحات مسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

فيما أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج تخفيف الأحمال الذي لجأت إليه الوزارة؛ بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت الى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنون بأن عملية تخفيف الأحمال ستنتهى خلال أيام.

خطة تخفيف الأحمال

وترجع خطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز في الإنتاج، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما أدى لارتفاع في استهلاك الكهرباء، والذي تسبب في خفض ضغط الغاز في محطات إنتاج الكهرباء.

وأشارت وزارة الكهرباء خلال بيان منذ عدة أيام فيه إلى وصول الأحمال الكهربائية خلال ساعة الذروة إلى 35 ألف ميجاوات، للمرة الأولى منذ أعوام سابقة، فيما أشارت الى أن القدرات الكهربائية المتاحة بلغت 44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.

كما كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذى عقد الأسبوع الماضي، أنه تم البدء في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حاليًا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.