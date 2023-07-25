بعثة باريس سان جيرمان تتحرك إلى ستاد يانمار إستعدادًا لمباراة النصر

تحرك لاعبو باريس سان جيرمان منذ قليل، من فندق الإقامة إلى ستاد يانمار ناجاي إستعدادًا لمباراة النصر السعودي المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء إستعدادًا للموسم الرياضي.

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يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره النصر السعودي على ستاد يانمار ناجاي التي تقام في معسكر اليايابان خلال الفترة الحالية .

موعد مباراة باريس سان جيرمان و النصر السعودي

من المقرر ان تبدأ مباراة باريس سان جيرمان و النصر السعودي في تمام الساعة 1.20 مساء بتوقيت القاهرة ، و2.20 مساء بتوقيت الإمارات ، و1.20 مساء بتوقيت القاهرة .

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمباراة النصر

في حراسة المرمى كيلور نافاس.

في خط الدفاع : سيريف نهاجا – بريسنيل كيمبيمبي – ميلان شكرينيار – لويس موكوي.

في خط الوسط : ماركو فيراتي – مانويل أوغارتي – نوردي موكيلي.

في إدوارد ميشو – هوغو إيكيتيكي – ماركو أسينسيو.

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت 2 الناقل الحصري للمباراة ويتولى التعليق على أحداث المباراة حسن العيدروس.