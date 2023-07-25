بدء اجتماع لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات بالجامعة العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الـ (13) للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة خبراء وممثلي الجهات المعنية ووزارات الاقتصاد العربية.

ويأتي الإجتماع تنفيذاً لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.

يناقش الإجتماع على مدى ثلاثة ايام بنداً واحدا يختص بمراجعة الديباجة الخاصة بآلية تسوية المنازعات والمواد التي تم تأجيلها خلال الاجتماعات السابقة، حيث تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بالمشاورات بين أطراف النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة المعنية بتسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإنشاء قائمة مرشحي أعضاء الفريق، وفقرتين في المادة الخاصة برئاسة فريق تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإجراءات تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بالسرية، هيئة الاستئناف، وتوصيات فريق تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، الإطار الزمني لقرارات لجنة تسوية المنازعات، مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات، التعويض وتعليق الامتيازات، مسؤوليات الأمانة الفنية، انهاء اجراءات تسوية المنازعات، التكاليف، واخيراً المادة الخاصة بحيز النفاذ.

كما سيتم عرض ورقة قامت بإعدادها الأمانة العامة للجامعة حول آلية دخول الاتفاقيات والملاحق حيز النفاذ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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