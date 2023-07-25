طريقة تحضير ستربس الدجاج المقرمش اللذيذ

ستربس الدجاج المقرمش من أشهي وصفات الأكلات التي يمكن صنعها، إذ يعد ستربس الدجاج بطبقة مقرمشة ولذيذة مثل المطاعم، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها مع الصوصات المفضلة مثل الكاتشاب وصوص جبنة الشيدر الغني.

ستربس الدجاج المقرمش

مقادير ستربس الدجاج المقرمش

- صدر الدجاج : كيلو (مقطع أصابع / ستربس)

- دقيق : كوب

- كورن فليكس : كوب (أو رقائق ذرة / مجروش)

- حليب : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)

- ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الشطة : ملعقة كبيرة (صوص)

ستربس الدجاج المقرمش

طريقة التحضير

نخفق البيضة، والحليب، والطحين في قدر عميق، ونضيف الملح، والفلفل، والبابريكا، والليمون، ونخلط جيداً.

نغمس قطع الدجاج في الخليط، ونتركها لمدة 30 دقيقة.

في وعاء آخر، نكسر الكورن فليكس أو رقائق الذرة المجروشة، ونضيف إليها البارميزان، والبابريكا، وصلصة الشطة، ثم نرفع أصابع (ستربس) الدجاج، من الخليط الأول السائل، ونمررها على الخليط الجاف، ونصفها في صينية الخبز، المجهزة بورقة زبدة.

ندخل الصينية للفرن على درجة حرارة 180 درجة، حتى درجة الإستواء، ثم نضع الستربس في طبق التقديم مع أوراق الخضار المشكلة، ونرشه بالجبنة ويقدم مع الكاتشب وصوص الجبنة الشيدر ساخناً.