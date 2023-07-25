القبض على المتهمة بقتل زميلتها وإلقاء جثتها في مصرف بطنطا

تمكن رجال المباحث بمديرية أن الغربية، في كشف غموض واقعة العثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية ملقاه في مياه مصرف قرية سبرباي بمدينة طنطا، حيث تبين أن الفتاة تعرضت للقتل على يد صديقتها بعد أن قامت بطعنها والتخلص من الجثة في المصرف بسبب خلافات بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاه في مياه المصرف المار بقرية سبرباي بمدينة طنطا.انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتم انتشال الجثمان ونقله للمشرحة، وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعي "ف.م"18 سنة بالصف الثاني الثانوي، واستدرجتها زميلتها لمنزلها وقامت بقتلها بسبب خلافات بينهم وتخلصت من الجثة في المصرف، تم ضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.