الثلاثاء 25 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أول تعليق روسي على شعار تويتر الجديد

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري مدفيديف"، على تغيير شعار موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" إلى حرف "X"، مُعتبرًا أنه حيث تُوجد X، توجد Z وV، في إشارة لرموز العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكتب مدفيديف في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية: "ماذا؟ الآن X؟ رائع! حيثما توجد X، هناك V وZ".

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وجددت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" شعارها يوم الاثنين، حيث عوضت العصفور الأزرق على الموقع بحرف X باللونين الأبيض والأسود.

 تعديل شعار الشبكة الاجتماعية:

وقال رائد الأعمال الأمريكي والمالك الجديد للشركة، إيلون ماسك، إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على تعديل شعار الشبكة الاجتماعية، شارحا أن الحرف X يرمز إلى عدم كمال البشر، ما يجعلهم فريدين.

وأعلن ماسك يوم الأحد، أن عنوان النطاق x.com الإلكتروني، سيعيد توجيه مستخدمي الانترنت إلى صفحة Twitter الرئيسية.

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا الاتحادية تواجه تهديدات خطيرة للغاية ستؤثر على تطور الدولة لعقود قادمة.

وقال في اجتماع حزب "روسيا الموحدة": "من الواضح أننا نواجه تهديدات خطيرة للغاية ستؤثر بشكل كبير على تطور دولتنا لعقود قادمة".

وأوضح مدفيديف، أن الميزانية الروسية يتم وضعها في بيئة صعبة للغاية، والمهمة الأساسية هي ضمان أمن الدولة وتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتابع: "يجري حاليا إعداد الوثيقة المالية الرئيسية للبلد في وضع صعب للغاية. يتم إنشاؤه دائما في موقف صعب، لأنه لا يوجد دائما ما يكفي من المال. ولكن ليس عليّ أن أشرح لكم في أي حالة يجري تشكيل الميزانية. ومن الواضح أيضا أن الأولوية الأولى هي ضمان أمن الدولة، وضمان قدرتها الدفاعية، وتلبية جميع احتياجات العملية العسكرية الخاصة".

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