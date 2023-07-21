سيدة توثق فعلا فاضحا لشاب وفتاة ورواد تويتر ينقلبون ضدها.. شاهد

أقبلت سيدة على تصوير شاب وفتاة، قاموا بفعل فاضح في الشارع، أمام نافذتها، ظنًا منهم أنهم متوارين عن الأنظار، إلا أنها وجهت لهم السباب على مسمع ومرآى من المارة وهي تواصل تصويرهم، ولكن رد رواد توتير على تصرفها لم تكن تتوقعه.

انتقد رواد السوشيال ميديا تصرف السيدة، مؤكدين أنه كان من الأفضل أن تنصحهم بذهاب إليهم والتحدث معهم بدلا من تصويرهم وفضحهم للعلن، وعلق أحد رواد تويتر في تغريدة على الفيديو قائلا: "الولد والبنت عشان عارفين انهم بيعملوا حاجه غلط قاموا مشوا من سكات، وكان الأفضل أن الست تنزل وتنصحهم بالحكمه -من غير تصوير- لعل ربنا يهديهم".

وعلق آخر: "يقول الشافعي رضي الله عنه، تَعَمَّدني بِنُصحِكَ في اِنفِرادي، وَجَنِّبني النَصيحَةَ في الجَماعَه، فَإِنَّ النُصحَ بَينَ الناسِ نَوعٌ، مِنَ التَوبيخِ لا أَرضى اِستِماعَه"، مضيفا، أنه كان من الأسهل أن تنصحهم بدون تصوير، : "واللي عملته ده منكر زي اللي بتصوره بالظبط، ان لم يكن اعظم".

إنسانة مريـضة نفسـ ـيا

والناس لما هاجموا تصرفها ، قفلت الكومنتات



لو في بلد محـترمة...

كانت هتتـحاسب قانـونا

اولا تصـوير بدون إذن

ثانيا الاعـ ـتداء ع الناس بالشـ ـتم والسـ ـب. pic.twitter.com/bVf7AeOXFy — Doaa 𓂧𓂢𓄿𓄿 🇪🇬 (@doaa_dobi) July 20, 2023

وعلق أحد المتابعين للفيديو: ""لو ع الأخلاق فعلا كان ممكن تقولي اللي قولتيه لهم في الفيديو من غير تصوير، لكن انتي عملتي كدة عشان اللقطة ".

وأضاف آخر: " معلش كان ممكن تعملي كدا من غير تصوير وفضايح، روي عن الامام علي كرم الله وجهه أنه قال: لو وجدت مؤمناً على فاحشة لسترته بثوبي او بردائي".