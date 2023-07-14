شادي مات.. هاشتاج يتصدر تويتر بسبب ريفو

"شادي مات" هاشتاج تصدر تويتر، بعدما أثارت أحداث مسلسل ريفو، حالة من الجدل بين الرواد عقب عرض الحلقة السابعة والثامنة، وتسألوا حول مصير شادي بطل المسلسل، وهو الفنان أمير عيد.

المسلسل تعرضه منصة "Watch It" وفي نهاية الحلقة تركت سؤال، "ينفع حلم ريفو يكمل من غير شادي؟" وهو ما أثار حالة من الجدل بين متابعي المسلسل، الذي حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول الذي عرض العام الماضي، مما جعل الشركة المنتجة تقرر إنتاج جزء ثان له.

المسلسل من بطولة أمير عيد، تامر هشام، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، ركين سعد، من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداثه حول مريم التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها بفرقة ريفو الموسيقية، وهي واحدة من الفرق الشهيرة بفترة التسعينات، ثم تكتشف الفتاة السر الذي أخفاه عنها والدها.