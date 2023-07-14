تويتر يقاضي 4 كيانات بتهمة تجريف البيانات

رفعت شركة Twitter - أو بشكل أكثر دقة ، الشركة الأم X Corp. - دعوى قضائية ضد أربعة John Does الذين زُعم أنهم "شاركوا في تجريد واسع النطاق غير قانوني لبيانات" من الموقع. تم وصفهم بأنهم "أشخاص أو كيانات غير معروفة" في الدعوى القضائية ، والتي ذكرت فقط عناوين IP الخاصة بهم. اتهمتهم الدعوى بإغراق تويتر بطلبات آلية تتجاوز بكثير "ما يمكن لأي فرد إرساله إلى خادم في فترة معينة" بهدف تجريف البيانات. في رد على تغريدة حول الدعوى القضائية ، قال إيلون ماسك إن هذه الكيانات حاولت التخلص من موقع تويتر بأكمله في فترة زمنية قصيرة وألقى باللوم عليها في حدود الأسعار التي نفذها الموقع في وقت سابق من هذا الشهر.

أعلن ماسك في أوائل (يوليو) أن الموقع يضع حدًا صارمًا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها كل يوم "لمعالجة المستويات القصوى من تجريف البيانات [و] التلاعب بالنظام." اقتصرت الحسابات التي لم يتم التحقق منها على 600 منشور في اليوم ، بينما سُمح للحسابات التي تم التحقق منها (وبالتالي المدفوعة) بمشاهدة 6000 تغريدة. يبدو أن المتهمين في هذه الدعوى هم المسؤولون عن تلك الحدود. وكتبت الشركة في شكواها: "لقد فرضت هذه الطلبات ضرائب شديدة على خوادم شركة X Corp. وأضرت بتجربة المستخدم للملايين من عملاء شركة X Corp."



كما وصفت شركة X Corp أنشطة المتهمين في الدعوى بأنها "كشط غير قانوني لبيانات مرتبطة بسكان تكساس". ولكن كما تلاحظ CNBC ، قضت دائرة الاستئناف التاسعة الأمريكية في عام 2022 بأن تجريف البيانات المتاحة للجمهور على الإنترنت لا ينتهك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر (CFAA). لقد كان حكمًا تاريخيًا أنهى دعوى قضائية طويلة الأمد رفعها موقع لينكد إن. قدمت منصة التواصل الاجتماعي التي تركز على الأعمال التجارية شكوى في محاولة لمنع الشركات المنافسة لها من كشط المعلومات المرئية في الملفات الشخصية العامة للمستخدمين.

وقالت الشركة أيضًا في دعواها: "تستفيد شركات جمع البيانات من ابتكار شركات مثل X Corp. بينما تلحق الضرر بـ X Corp. وتضر ببيانات المستخدم". يسعى Twitter الآن للحصول على مليون دولار كتعويض عن أفعال المتهمين.