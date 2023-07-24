الأوقاف: 16 مسجدًا الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح ( 16) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 28 / 7 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا وإحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه ( 35 ) مسجدًا منها ( 28 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر



مديرية أوقاف المنيا

2. الرضوان – قرية البسقلون– العدوة

3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة

4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص

5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص

6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس

7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواس



مديرية أوقاف البحيرة

8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول

9. العزالي البحري – مركز حوش عيسى



مديرية أوقاف الدقهلية

10. الحمد – تلبنت – مركز أجا



مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرق



مديرية أوقاف قنا

12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوص



مديرية أوقاف بني سويف

13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الكهرباء – مدينة باريس



مديرية أوقاف سوهاج

2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا

3. الفتح الإسلامي – قرية الصلعا – مركز سوهاج



الأسبوع الثقافي للأوقاف يتحدث عن "اسم الله الوليّ"‎

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد ٢٣ يوليو 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "اسم الله الولي"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الله (سبحانه وتعالى) هو الولي، نعم الناصر، ونعم المعين، ومالك التدبير، ومدبر الأمر، يقول (سبحانه): "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ"، وهو (سبحانه وتعالى) ولي الذين آمنوا يتولى أمرهم كله نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، ومن كان الله وليه ومعه وناصره فلا عليه بمن عليه ومن معه، فهو سبحانه السميع دعاءهم، المجيب لهم