أسامة الأزهري يزور ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف في العالم

تفقد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في جولة في العاصمة الماليزية (بوتراجايا) (دار نشر القرآن) التابعة لمؤسسة (يايسن ريستو)، والتي تُعدّ ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف الشريف في العالم بعد مجمع الملك فهد في المملكة العربية السعودية.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري محاضرة هناك، وأجاب على أسئلة الحاضرين.

وكان قد سبق للدكتور أسامة الأزهري زيارة المقر الأول لدار نشر القرآن في مدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور الماليزية، في زيارة سابقة لماليزيا قبل نحو أربع عشرة سنة.

الأزهري يغادر بوتراجايا

وغادر الأزهري العاصمة بوتراجايا متوجها إلى مدينة (سرمبان)، عاصمة ولاية (نيجري سيمبلان)، وألقى محاضرة في مسجد قرية (باروي جايا) .

وكان قد سبق لسلطان نيجري سيمبلان أن استقبل الدكتور أسامة الأزهري في زيارة سابقة لماليزيا قبل ثلاث عشرة سنة من قبل.

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد ٢٣ يوليو 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "اسم الله الولي"‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الله (سبحانه وتعالى) هو الولي، نعم الناصر، ونعم المعين، ومالك التدبير، ومدبر الأمر، يقول (سبحانه): "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ"، وهو (سبحانه وتعالى) ولي الذين آمنوا يتولى أمرهم كله نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، ومن كان الله وليه ومعه وناصره فلا عليه بمن عليه ومن معه، فهو سبحانه السميع دعاءهم، المجيب لهم، وأن أولياء الله (عز وجل) هم محبوه ومطيعوه، وهم العابدون له، فالولاية هي القائمة على العلم وعلى طاعة الله (عز وجل) وعلى إقامة الفرائض والبعد عن المعاصي، فأي فوز أعظم من أن يفوز الإنسان وأن يدخل في ولاية الله (عز وجل) وأن يكون الله (عز وجل) وليّه ومعه، وأن الولي الحق مؤدٍ للطاعات، قائم على حدود الله (عز وجل) ولا يطعم أهله ولا زوجه ولا أهله ولا أبناءه إلا حلالا، فالله (عز وجل) هو الولي الذي تولى شئون جميع خلقه فاستحق الحمد لذاته.