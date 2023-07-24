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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

رئيس جمهورية القمر المتحدة يستقبل المدير العام للإيسيسكو في بيت السلام

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل الرئيس غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في القصر الرئاسي "بيت السلام" بالعاصمة موروني، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها المدير العام للإيسيسكو والوفد من المنظمة إلى جمهورية القمر المتحدة حاليا.

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اتفاق بين الإيسيسكو وجمهورية القمر المتحدة لتعزيز التعاون

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رئيس جمهورية القمر المتحدة يوقع كتاب الإيسيسكو "السلام 360 درجة"

وفي مستهل اللقاء، أعرب المدير العام للإيسيسكو عن شكره وامتنانه لفخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة على ما لمسه والوفد المرافق خلال الزيارة من حفاوة استقبال، وترحيب من الوزراء والمسؤولين بتعزيز التعاون مع الإيسيسكو، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية القمرية للتربية والعلوم والثقافة.    

وأطلع المدير العام للإيسيسكو رئيس جمهورية القمر المتحدة على أبرز البرامج والمشاريع التي تقوم المنظمة بتنفيذها حاليا، خاصة في الدول الإفريقية، وجهودها بمجالات تحقيق المساواة في فرص التعليم، ومواجهة تسرب الفتيات من المدارس، ومكافحة عمالة الأطفال، والعمل على نبذ العنف وترسيخ قيم التعايش والسلام، عبر برنامج تدريب الشباب والنساء على القيادة من أجل السلام والأمن، والذي يتخرج منه سفراء الإيسيسكو من أجل السلام.

من جانبه أشاد فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة بما شهدته الإيسيسكو من تطوير وتحديث خلال السنوات الأربع الأخيرة، بقيادة مديرها العام الدكتور سالم المالك، وتفانيه في خدمة الدول الأعضاء، مؤكدا حرص جمهورية القمر المتحدة الكبير على التعاون مع الإيسيسكو لتحقيق أهدافها، ودعم برامجها ومشاريعها الهادفة إلى المساهمة في تحقيق التنمية بدولها الأعضاء.

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مناقشة دعم الإيسيسكو لجهود جمهورية القمر في تعزيز الرعاية الصحية

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وأشار إلى أن ما تقوم به الإيسيسكو في سبيل إصلاح المنظومات التربوية، وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي بدولها الأعضاء، ومنها جمهورية القمر المتحدة، يكتسي مكانة خاصة لدى أفراد الشعب القمري.

وفي ختام اللقاء أهدى الرئيس غزالي عثماني الدكتور المالك ميدالية تذكارية تحمل شعار جمهورية القمر المتحدة، فيما أهدى المدير العام للإيسيسكو درع المنظمة إلى رئيس جمهورية القمر المتحدة.

رئيس جمهورية القمر المتحدة يوقع كتاب الإيسيسكو "السلام 360 درجة"

شهد قصر "بيت السلام" الرئاسي بمدينة موروني عاصمة جمهورية القمر المتحدة توقيع فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي، النسخة الثانية من كتاب الإيسيسكو: "السلام 360 درجة: من القول إلى الفعل.. تحقيق التآزر وتعزيز الشراكات من أجل السلام"، وذلك في حفل كبير بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومجموعة من الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين.

وقد تم تنظيم الحفل اليوم الاثنين (24 يوليو 2023)، عقب استقبال فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة المدير العام للإيسيسكو والوفد المرافق له، واستهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الدكتور المالك، والتي وجه فيها الشكر والتقدير لفخامة الرئيس غزالي عثماني الذي شرف النسخة الثانية من كتاب "السلام 360 درجة" بكتابة مقدمته، منوها بما شهده من توجه ورغبة صادقة بجمهورية القمر المتحدة في التطور والازدهار والانطلاق إلى فضاءات النهضة والتقدم، وإخلاص في العمل للنهوض بالمواطن وتحسين سبل عيشه.  
 

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