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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معاذ فقيهي يضع الهلال السعودي فى ورطة بعد انتقاله الى التعاون

معاذ فقيهي
معاذ فقيهي

شنت جماهير الهلال السعودي هجوما كبيرا على ادارة الزعيم بعد انتقال نجم الفريق الى صفوف التعاون السعودي خلال الفترة الحالية.

 

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الهلال السعودي يتعرض للهجوم من جماهيره

وأثارت حالة من الغضب الشديد على جماهير الهلال السعودي بعد اعلان انتقال ظهير الزعيم الواعد معاذ فقيهي إلى نادي التعاون، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

معاذ فقيهي

 

ونوهت جماهير الزعيم الى حاجة الفريق الأول الى تدعيم مركز الظهير الأيسر استعدادا لمنافسات الموسم المقبل. 

وأتم نادي التعاون صفقة التعاقد مع لاعب الهلال، الشاب معاذ فقيهي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023/2024.

معاذ فقيهي، صاحب الـ21 عامًا، يلعب في مركز الظهير الأيسر، وشارك مع الهلال في دوري روشن للمحترفين خلال 4 مباريات الموسم الماضي.

 

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