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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال السعودي ومبابي.. أكبر عرض في تاريخ كرة القدم

يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم أكبر عرض في تاريخ كرة القدم للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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الهلال بوابة مبابي لتحقيق حلمه الأكبر

وأفادت تقارير اليوم الإثنين أن الهلال السعودي يستعد لتقديم عرض بقيمة 300 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، رغم الأنباء التي تفيد أن مبابي ينوي المواصلة في أوروبا حاليًا.

برشلونة يقتحم صفقة مبابي

بينما فجر تقرير صحفي فرنسي اليوم الإثنين مفاجأة كبيرة بخصوص كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، حيث حسب المعلومات الواردة من صحيفة "ليكيب" فإن نادي برشلونة الإسباني اقتحم سباق التعاقد مع اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن اليوم هناك اجتماع متفق عليه بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل مناقشة قدوم مبابي، وأن النادي الكاتالوني مستعد لوضع عدة لاعبين من فريقه مقابل مجيئ نجم البي أس جي لصفوفه.

وبالتالي يصبح انتقال مبابي إلى برشلونة وجهة محتملة جديدة للاعب مع الغريم ريال مدريد وتشيلسي والهلال السعودي.     

إدارة باريس تستبعد مبابي

وكانت إدارة باريس قد استبعدت مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فقد تخلى سان جيرمان عن طلبه الجنوني بالحصول على 200 مليون يورو مقابل السماح برحيل مبابي قبل نهاية عقده بعام واحد.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن باريس بات مضطرا للموافقة على بيع مبابي بمقابل يزيد قليلا عن 100 مليون يورو، بدلا من خسارته مجانا في الصيف المقبل.

ورفض كيليان، تمديد العقد مع باريس سان جيرمان، ما دفع نادي العاصمة الفرنسية إلى طرح اسمه للبيع، مع حرمانه من المشاركة في معسكر المدرب الإسباني لويس إنريكي، ولم يسافر مبابي رفقة بعثة باريس سان جيرمان، إلى اليابان.


 

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