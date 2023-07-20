الهلال السعودي يُقدم صفقاته الجديدة قبل مواجهة الكويت الكويتي

ينوى مسؤولو الهلال السعودي، إقامة حفل لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول بعد إعلان حساب النادي الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

صفقات الهلال السعودي الجديدة:

ويقدم الهلال السعودي البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق، بالإضافة إلى الوافدين الجدد روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش الوافدون الجدد، إلى الجماهير.

ويقام حفل التقديم، قبل انطلاق مباراة الزعيم التجريبية مع الكويت الكويتي على ملعب الملك فهد الدولي، قبل سفر الهلال لخوض منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وسيبدأ الحفل فى تمام الساعة 8:30، سيشهد عددًا من الفعاليات والألعاب النارية، مشيرًا إلى أن التذاكر سوف تطرح عبر تطبيق «بلو ستور».

ووصل الهلال إلى الرياض، الخميس، قادمًا من النمسا، بعد أن أنهى معسكره التحضيري، الذي استمر 18 يومًا، لعب خلالها الأزرق 4 مباريات تجريبية.

وتسعى إدارة نادي الهلال السعودي في الفترة الحالية للتعاقد مع الجناح الأيمن، نيكولو زانيولو صاحب الـ 24 عامًا، و لاعب جالتا سراي الحالي وفريق روما الإيطالي السابق.

وانتقل زانيولو من صفوف روما الإيطالي في الإنتقالات الشتوية الماضية إلى النادي في صفقة وصلت قيمتها إلى 15 مليون يورو، إذ يقدم اللاعب مستويات رائعة رغم صغر سنه ليلقب بـ "جوهرة إيطاليا" المنتظرة.

ولكن يمتد عقد زانيولو مع جلطة سراي حتى صيف 2027، ولكنه خطف الأنظار في فريقه الجديد ليصبح محط أنظار الكثير من الأندية أبرزها يوفنتوس الإيطالي.

وتمكن زانيولو من تسجيل 5 أهداف في أول 10 مباريات له في الدوري التركي، ليدخل فريقي الهلال السعودي ويوفنتوس بمراقبة اللاعب بحثًا عن ضمه.

يُذكر أن نادي الهلال قد أعلن تعاقده رسميًا مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي، بالإضافة للصربي سافيتش من لاتسيو الإيطالي.