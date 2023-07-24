الشباب والرياضة تصل ببرنامج "ريحانة" لمحافظة شمال سيناء

تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ..

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، سلسلة من اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة " ، بمركز شباب ٦ أكتوبر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك للتمكين وزيادة وعي الفتيات، استعداداً للانطلاق الموسم الجديد من ملتقي " ريحانة" ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير .

وخلال الفعاليات قامت فتيات ريحانه بإلقاء محاضرات داخل مراكز الشباب بمشاركة 25 فتاة، حيث تم التنفيذ بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالفتاة المصرية بإعتبارها ام المستقبل ، وحرصها علي زيادة وعيهن والحفاظ علي التراث وتنمية المهارات ، والتركيز علي حقوقهم في التعليم وتشجيعهن علي ممارسة الرياضة .