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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ..

الشباب والرياضة تصل ببرنامج "ريحانة" لمحافظة شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، سلسلة من اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة " ، بمركز شباب ٦ أكتوبر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك للتمكين وزيادة وعي الفتيات، استعداداً للانطلاق الموسم الجديد من ملتقي " ريحانة" ،  والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير .

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الشباب والرياضة تتابع تنظيم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي

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تكريم علماء الشباب والرياضة الحاصلين على درجات علمية أثناء الخدمة (فيديو)

وخلال الفعاليات قامت فتيات ريحانه بإلقاء محاضرات داخل مراكز الشباب بمشاركة 25 فتاة، حيث تم التنفيذ بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي،  بالفتاة المصرية بإعتبارها ام المستقبل ، وحرصها علي زيادة وعيهن والحفاظ علي التراث وتنمية المهارات ، والتركيز علي حقوقهم في التعليم وتشجيعهن علي ممارسة الرياضة .

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