تكريم علماء الشباب والرياضة الحاصلين على درجات علمية أثناء الخدمة (فيديو)

كرمت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علماء الشباب والرياضة الحاصلين على درجات علمية أثناء الخدمة.

وقدم الدكتور شريف عبد الحكيم محمد بدر، رسالة دكتوراه بعنوان “تأثير برنامج تثقيف صحي رياضي على نسبة السكر بالدم وبعض المتغيرات الفسيولوجية للأطفال مرضى السكر من النوع الأول”.

استهدفت الدراسة تحسين جودة الحياة للأطفال مرضى السكر والتعايش الإيجابي للأطفال وأسرهم مع طبيعة المرض .

وكانت من أبرز نتائج الدراسة تحسن معدلات السكر في الدم لدى الأطفال ورفع الوعي الثقافي الصحي الرياضي المرتبط بطبيعة المرض وطبيعة الأنشطة الرياضة التي تتناسب مع جرعات الأنسولين اليومية وكميات التغذية التي يتم تناولها.

وكان من أبرز التوصيات بالدراسة نشر الوعي الثقافي الصحي من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمراكز الشباب لكل من يتعامل مع الأطفال ذوي مرض السكر النوع الأول حتى يمكن تعظيم الاستفادة من الرياضة وتحقيق الجوانب الإيجابية المفيدة منها .

وحصلت رسالة الدكتوراة على شهادة أحسن رسالة دكتوراة بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.