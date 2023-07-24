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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تتابع تنظيم جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي

بوابة الوفد الإلكترونية

تستمر وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،الإدارة العامة للأنشطة الجامعية، إدارة قادرون باختلاف،في تنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب بالمحافظات ،والتي يتم تجهيزها ضمن برنامج جسور الأمل، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية .

ويقوم مركز شباب دكرنس بمحافظة الدقهلية بتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم  بالإضافة الي برامج توعية للأسرة لكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .

الجلسات تقدم مجانا ، مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ، من الساعه التاسعه صباحاً وحتى الثانية ظهرا.

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