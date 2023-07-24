حصيلة إيرادات Mission: Impossible لتوم كروز حول العالم

استطاع فيلم الأكشن والحركة Mission: Impossible للنجم العالمي توم كروز، أن يحقق إيرادات بلغت 273 مليون و832 ألف دولار حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 12 يوليو الجارى.



وكان تصدر النجم العالمي توم كروز محركات البحث جوجل، بعد حضوره هو وأبطال العمل، العرض الافتتاحي الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط من فيلمه "Mission: Impossible"، في أبو ظبي، وبين السطور التاليه نقدم لكم نبذه عن حياة توم كروز الفنية والعاطفية التي شغلت بال معجبيه.

توم كروز

عمر توم كروز الحقيقي

وُلد توماس كروز المشهور باسم توم كروز في عام 1962 في سيراكيوز نيويورك، نشأ في عائلة مكونة من أب مهندس كهربائي وأم معلمة، وله ثلاث شقيقات.

تنقل مع أسرته كثيرا بسبب ظروف عمل والده مما اضطره لتغيير مدرسته 15 مرة، وجعله يعاني في سن السابعة من عسر القراءة الذي أثر سلبًا على تحصيله الدراسي.

توم كروز يعيش مع والدته بعد انفصالها عن أبيه

وبعد وقوع الطلاق بين والديه، انتقل توم كروز مع والدته وشقيقاته في سن 11 إلى ولاية كنتاكي.

ما لا تعرفه عن توم كروز

والتحق توم كروز بعد زواج والدته بمدرسة داخلية كاثوليكية لدراسة العلوم الدينية في نيوجرسي، وكان حلمه أن يحترف رياضة المصارعة لكن تعرضه لإصابة في الركبة في سن 16 منعه من ذلك، وانضم في سن 16 عام خلال دراسته إلى إحدى فرق المسرح المدرسي ليكتشف ميوله إلى التمثيل، وفي سن الـ 18 انتقل بعد إنهاء دراسته الثانوية إلى نيويورك أملا في تحقيق أحلامه.

اعتنق كروز مذهب "سينتولوجيا" الديني المثير للجدل في أميركا، والذي يرأس كنيسته ديفد ميسكافيغ الصديق المقرب له.

توم كروز

حياة توم كروز العاطفية وعدد زيجاته

تزوج كروز من الممثلة ميمي روجرز عام 1987 ومن خلالها أصبح طالباً في السيانتولوجيا وهو دين أسسه الكاتب ل. رون هوبارد، ولم يستمر كثيرًا، فبعد 3 سنوات فقط انفصلا عن بعضهما.

وفي نفس العام قام توم كروز بإنتاج فيلم مع الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، إلا أن الفيلم لم يحقق نجاحاً كبيراً، لكن كروز حقق نجاح على المستوى الشخصي، فكان لديهم انسجام مميز وتزوج من نيكول.

قضي كروز ونيكول الوقت الطويل في المدافعة عن حياتهم وزواجهم ورفع القضايا ضد التشهير بهم، إلى أن انتهى هذا الزواج بعد إحدى عشر عاماً وأشار الزوجان إلى الصعوبات التى تواجههم في العمل.

وبعد ذلك، أقام توم كروز علاقة مشهورة مع الممثلة كاتي هولمز وأعلن عنها في برنامج أوبرا ونفري وظل المتفرجين يصرخون يشجعون زواجه من كاتي.

توم كروز وابنته سوري

توم كروز يستقبل طفلته الأولى عام 2006

وفي عام 2005 أعلن كروز أنه يتوقع أول طفل له من كاتي عندها توجهت له الانتقادات ولكنه دافع عن حقه ودافع عن السيانتولوجيا وعن حريتهم، وفي 2006 استقبل ابنته سوري إلى العالم، وتزوج من كاتي في القلعة الأيطالية بحضور مجموعة من المشاهير.

ولكن هذه القصة لم تستمر طويلاً فقد انفصلا في عام 2012، فضحّى كروز بعشر سنين أنهك فيها نفسه من أجل أن يطور مهارته في التمثيل، وغادر المدرسة وانتقل إلى نيويورك وبدأ يكافح وينتقل من اختبار إلى آخر إلى أن استقر عام 1981 على دور في Endless love من بطولة بروك شيلدز.

توم كروز في Top Gun

توم كروز الأعلى أجرًا في العالم

ظهر كروز عام 1983 في فيلم The Outsider للمخرج فرانسيس فورد كوبولا كان من بطولة إيميليو استفيز، مات ديلون وروب لو وجميع الأعضاء البارزين هم مجموعة من الممثلين الشباب أطلقت عليهم الصحافة الترفيهية اسم Brat Pack لم يلقى الفيلم نجاحاً جيداً ولكنه أتاح لكروز العمل مع مخرج مشهود له في مشروع على مستوى رفيع.

حقق الفيلم الجديد Risky Business أرباحاً جيدة حوالي 65 مليون دولار، كما جعل من كروز ممثل مميز جداً استناداً لمشهد غير قابل للنسيان لكروز النجم الشاب وهو يرقص بملابسه الداخلية.

مع ذلك في نفس العام تم تأكيد مكان كروز ضمن القائمة أفضل الممثلين حيث أطلق فيلم Top Gun من بطولة كيلي ماكجيليس، أنتوني إدواردز وميغ رايان، فيلم الأكشن والرومنسية المبني على خلفية مدرسة Elite naval flight أصبح الفيلم الأعلى مشاهدة على الإطلاق عام 1986، حقق كروز نجاحًا كبيرًا في Top Gun، فكشفت إحدى المجلات الأجنبية في تقرير لها عن أجور نجوم هوليوود في أحدث أفلامهم لعام 2022، وجاء توم كروز في المقدمة بما يعادل 100 مليون دولار أجرًا له عن فيلمه "Top Gun: Maverick".

ومع سلسلة من الانتقادات والأفلام الناجحة لعب كروز لأول مرة دور البطولة في فيلم The color of money عام 1986 وشاركه البطولة بول نيومان.