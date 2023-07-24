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الإثنين 24 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 14 راكباً إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

إصابة 14 راكبا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

اصابة 14شخصا فى حادث
اصابة 14شخصا فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 14 راكباً اليوم الإثنين في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بإصابات متنوعة، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف  بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة 14 راكباً وجرى التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع أثار الحادث.

 

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: سها عبد المحسن راضي 34 عامًا، مصابة بسحجات بالذراع الأيسر، أسماء محمود شحاته المنيا 18 عامًا مصابه كدمات وسحجات بالجسم عمران محمد عبد الرحمن 30 عامًا مصابًا بسحجات الذراع الأيسر، مازن أحمد محمد ثلاث أعوام، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، حنان محمد عبد الرحيم 22 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات الذراع الأيسر، طه يوسف أحمد 28 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم.

كما أصيب، محمد فتحي عبد الهادي 47 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، حماده محمد عبد الرحمن 20 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، نورهان عبد الناصر محمد 19 عامًا، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم محمد شعبان ناجي 39 عامًا، سائق  مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، مكه احمد سامي طفلة، مصابة بكدمات بالجسم، سامي أحمد سامي 13 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، سارة صبري صفوت 13 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، سهير سيد علي 34 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالترقوة

تم تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم التوجيه لإدارة مرور بني سويف برفع أثار الحادث.

الجريدة الورقية