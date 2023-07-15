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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انقلاب سيارة وإصابة 7 أشخاص في الإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، بينما تم إسعاف 4 مصابين أخرين فى مكان الحادث ورفضوا النقل للمستشفى. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة يوصلة أبو سلطان، من طريق مصر الاسماعيليه الصحراوى دائرة مركز فايد. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من نرجس ناير جرجس، 51 عام، مقيمة حى الزهراء مصر القديمة، مصابة كدمة شديدة بالرأس بالإضافة إلى كدمات متفرقة بالجسم، وإخلاص مرزوق برسوم، 45 عام، حى الزهراء مصر القديمة، مصابةسحجات متفرقة بالجسم، ساندى ميلاد برسوم، 11 سنة، مصر القديمة، مصابة كدمة بالكتف الأيسر، تم نقلهم مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

وأصيب 4 مصابين رفضوا النقل والخدمة الإسعافية، هم هانى فخرى وهبة، 32 سنة، مصر القديمة، سحجة بالجبهة، مريم كامل كمال، 35 سنة، مصر القديمة، كدمة بالذراع الأيسر، سوزيت ميلاد برسوم، 17 سنة، مصر القديمة، كدمة بالكتف الأيسر، مايڤن مينا فاروق، 3 سنوات، سحجة بالذراع الأيمن.

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