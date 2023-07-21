الجمعة 21 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث انقلاب سيارة يصيب عروسين في بني سويف

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

أصيب عرسان ، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة وبداخلها عريس وعروسته بملابس الزفاف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقلهم إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت  سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف العريس  م.ن.ب 33 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات، والعروسة د.ن.ر 29 سنة، مقيمة بمحافظة المنيا مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري، فيما رفض النقل مصاب ثالث ويدعي ح.ع.ح60 سنة، وتم أخذ إقرار عليه. 

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلي قسم الاستقبال إلي مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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