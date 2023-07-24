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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أوبر السعودية .. المكيف بـ5 ريال وممنوع أغانى عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد

بوابة الوفد الإلكترونية

موجة حارة .. يعيش أكثر بلدان العالم هذه الأيام موجة حر شديدة مع تسجيل درجات حرارة قياسية في العديد من مناطق حول العالم، وكان الأسبوع الأول من شهر يوليو الأشد حرارة  على سكان العالم، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

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وتداول رواد التواصل الاجتماعى بوست سخروا فيه من لافتة نشرها سائق تاكسى بالمملكة العربية السعودية يستعرض فيها تسعيرة إضافية لتشغيل التكييف بسيارته والتى وصلت لـ 10 ريالات، ولكل درجة زيادة 5 ريالات، حتى التوجيه المكييف تجاه الراكب 3 ريالات إضافية، وشدد على أن "كاسيت السيارة" لا يقبل بتشغيل أى مطرب غير الفنان محمد عبده، واستعرض قائمة بالمطربين الممنوعين مثل طلال المداح، عبد المجيد عبد الله، وراشد الماجد، ولقى البوست سخرية وغضب من رواد السوشيال ميديا بسبب التسعيرة.

 

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