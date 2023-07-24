5 شروط للتقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي

تصدرت وظائف المديرية العامة الدفاع المدني محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلانها عن فتح باب التقديم على وظائفها الإدارية للجنسين اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 محرم 1445هـ/ 31 يوليو 2023م.

وأعلنت المديرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التقديم على وظائفها المعلنة يستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م.

معايير التقديم على وظائف الدفاع المدني

1- يشترط قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

2- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

3- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أوعدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

4- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

5- الوظائف المعلنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

وظائف المديرية العامة للدفاع المدني

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الوظائف المتاحة جاءت تحت المسميات الوظيفية التالية: "أخصائي أمن معلومات مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، وباحث تخطيط مساعد، وأخصائي تغذية مساعد، وباحث قصايا مساعد، وباحث ميزانية مساعد، ومترجم لغة إنجليزية، ومساعد مراجع"، على أن يكون العمل في مدينة الرياض.

ونشرت المديرية رابط التقديم حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر منظومة التوظيف الوطنية الموحدة "جدارات" من خلال هذا الرابط : https://jadarat.sa

آلية التقديم على وظائف الدفاع المدني

1- الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2- يتم الاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

كما لفتت مديرية الدفاع المدني إلى أن الفئات المستهدفة من الوظائف المعلنة هم:"خريجي الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية، الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية".