استوحي إطلالتك الصيفية من الفنانات واحصلي على لوك مميز| صور

يهوس النجوم المتابعين عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا بنشر أحدث اللقطات وأثناء استمتاعهم بعطلاتهم الصيفية، مما يجعل جمهورهم يحاولون تقليدهم؛ ليظهرون بشكل مثير وجذاب مثلهم، وفيما يلي نقدم لك أبرز الإطلالات الصيفية المبهجة التي اعتمدتها بعض الفنانات لتحظى على إعجاب الجمهور.

الفنانة مي عمر

اعتمدت الفنانة مي عمر فستان طويل صيفي مطبع بأشكال وألوان صيفية مبهجة ومرحة وجاء بحمالات عريضة ملتفة حول الرقبة؛ مع فتحة صدر أمامية بتصميم V وجاءت التنورة طويلة منفوشة بأسلوب جذاب وأنيق، وانتعلت صندال أبيض وحقيبة كلاتش كبيرة.

جيسي عبدو

وبدت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو في أحدث إطلالاتها بكروب توب مشجر باللون الأزرق والأخضر المستوحى من ألوان الطبيعة، ذا أكمام منفوخة، ومكشوف الصدر والخصر، بالإضافة إلى تنورة ذات الخصر المرتفع وبشق من أحد الساقين، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتزينت جيسي عبدو بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية المرصعة بحجر الفيروز، حيث ضمت أقراطا رقيقة مُثبتة على الأذن وخاتم نفس الشكل، بالإضافة إلى إسورة ذهبية في إحدى اليدين، وانتعلت حذاء ذا كعب عالِ باللون الأبيض، وحملت حقيبة كروس نفس اللون؛ ليعطي لمسة أنيقة ومرتبه للوك.

الفنانة أيتن عامر

ونشرت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أحدث إطلالاتها أثناء وجودها داخل المصعد، وظهرت بفستان صيفي مكشوف الأكتاف، باللون البرتقالي مع درجات الأزرق، وتميز بكشكشة ناحية الخصر؛ ليبرز أنوثتها ورشاقتها.

ولم تتكلف أيتن عامر في ارتداء المجوهرات، فاكتفت بساعة فضية وبيرسينج في إحدى الأذن، وحملت حقيبة من الخوص باللون البيض ويد باللون الجملي ومطرزة بكتابات باللون الأسود.

الفنانة هنا الزاهد

وتعشق النجمة هنا الزاهد اعتماد الفساتين المطبعة بشكل خاص، فارتدت في أحدث ظهور لها فستانًا قصيراً مطبع بالزهور الفاتحة المُبهجة، وصمم الفستان بأكمام طويلة وفتحة صدر مفتوحة وصممت التنورة قصيرة وضيقة؛ وحملت حقيبة يد كلاتش من القش، مما عكس أنوثتها وأناقتها.