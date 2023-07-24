نجوم "الليلة كبيرة" يواصلون تصوير مشاهدهم في المسلسل

يواصل أبطال مسلسل “الليلة كبيرة”، تصوير مشاهدهم استعدادًا لعرضه على شاشة التلفزيون، بطولة الفنانة الكبيرة هالة فاخر وحجاج عبدالعظيم ومحسن منصور وإخراج وسام المدني.

ومن ناحيته، قال المخرج وسام المدني أن نجوم المسلسل سيظهرون للجمهور بشكل مختلف تماما لم يظهروا به من قبل وانه حاول استغلال كافة أدوات الفنانين المشاركين في العمل لخروج شخصياتهم بشكل مميز.

وأضاف المدني ان العمل يحمل الكثير من المفاجآت سيتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة، موضحا ان المفاجآت ستكون في ضيوف الشرف وتيترات العمل.

يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن وإخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف.

سليمان عيد يبدأ تصوير “الليلة كبيرة”

وكان الفنان سليمان عيد، بدأ تصوير مشاهده في مسلسل “الليلة كبيرة” الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.



وكانت أول مشاهد سليمان عيد مع الفنانة هالة فاخر والفنان محسن منصور والفنان حجاج عبدالعظيم وقد ظهر سليمان عيد في موقع التصوير بعدة اشكال مختلفة للشخصية التي يجسدها حيث ظهر في احد المرات وهو يرتدي باروكا شعر وظهر المرة الأخرى وهو بشكله الحقيقي ويبدو أن سليمان عيد سيقدم عددًا من الشخصيات المختلفة.