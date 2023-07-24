الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق الضبعة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص حتفه وأصيب 9 آخرين في  حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالكيلو 92 بطريق الضبعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.

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تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين بالكيلو 92 بطريق الضبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين تصادم ميكروباص بجرار نقل مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 اخرين ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وإتخاذ الإجراءات اللازمه حيال الواقعة. 

وفى سياق آخر قررت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش تأجيل محاكمة اخطر تشكيل عصابى لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 3 أغسطس. 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الاميرية بلاغا من موظف على المعاش  افادو فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 الف جهنيه  من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام إدعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناتاته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، تم تشكيل فريق بحث وتبين من الحريات والتحقيقات أن وراء تشكيل عصابى يوهم الضحايا أنهم من البنك المركزي يستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على ارصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

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