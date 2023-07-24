نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بطنسا

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اليوم مجلس قروي طنسا بني مالو لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والمختصين بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وفي إطار تكليفات المحافظ "د.

محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

حيث تابع نائب المحافظ سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية طنسا التابعة لمركز ببا، ومنها متابعة أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة دار إيواء سيدات بلا مأوى التابع لمشروع تنمية المرأة الريفية بقرية طنسا بني مالو، حيث يتم تطوير الدار لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لتلك الفئة من السيدات، هذا بالإضافة إلى متابعة إنشاء حضانة نموذجية لتعزيز حقوق الطفل بما يكفل له حق النماء والرفاهة والتعليم باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة والاستثمار فيه ليصبح مواطنًا صالحا لأسرته ومشاركاً في تنمية مجتمعه ووطنه.

هذا بالإضافة إلى متابعة العمل في مشروع وحدة إسعاف القرية إنشاء جديد والتي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير والإسكان وتضم 2 سيارة نموذج كبير لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ للدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومةالصحية وذلك ضمن عدة مشروعات يتم تنفيذها في مرفق الإسعاف إنشاء جديد وتطوير وحدات قائمة بقرى المركز.

وتضمنت الزيارة أيضًا الإشراف على جاهزية مجمع الخدمات للتسليم حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الداخلية للمجمع ضمن 10 مجمعات سيتم تسليمها خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء تسكين المهمات والأثاث والعاملين بكل وحدة خدمية داخل تلك المجمعات.

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