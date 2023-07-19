وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالشرقية

لفظ 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة فيما أصيب 2 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وجاء ذلك إثر تعرضهم لـ حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مع نقل، بالطريق الاقليمي عند كارتة بلبيس، نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل، بالطريق الإقليمى عند كارتة بلبيس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بإصابات متنوعة.

حوادث الطرق تُواصل حصد الأرواح

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم الدفع بقوات من قسم الإنقاذ بالحماية المدنية،لاستخراج جثامين المتوفين من السيارة، وجارى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ طفل أنفاسه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمته سيارة في قرية الصياد، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة، في قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى فيما انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع طفل 7 سنوات.

تم تحرير محضرا بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن بعد التصريح به.

وعلى جانب آحر، تعرض شخصان للإصابة بإصابات متنوعة في حادث سيارة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة نقل أثناء سيرها على طريق «نخل/ التمد» بعد مدينة نخل تجاه التمد بــ15 كيلو مترًا، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة محمد أمين إبراهيم، 60 سنة، من الشرقية، باشتباه فيما بعد الارتجاج، ونجله أمين محمد أمين، 25 سنة، من الشرقية، باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات التي تُهدد سلامة وسلاسة الحركة المرورية.