فتاة تحاول التخلص من حياتها بصبغة الشعر في دار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي فتاة في العقد الثاني من العمر تقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة إعياء إثر تناولها مادة سامة "صبغة شعر" حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة لقيام أهليتها بالضغط عليها للزواج من شخص لا ترغب فيه وجرى حجزها بقسم الباطنة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



حالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة:

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بتلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سامية . س . ا . ت" 20 سنة لا تعمل وتقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركزمصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من المصابة ووالدتها "جواهر. ف . ب . ع" 45 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررتا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة "صبغة شعر" مما نتج عنه إصابتها لمرورها بحالة نفسية سيئة لرغبة أهليتها فـي زواجها ورفضها ذلك ولم تتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.



كلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.