شروط القبول بكلية الشرطة للبنات لعام 2023

ضابط بالشرطة المصرية، حلم الكثير من الفتيات، اللائي يطمحن في الالتحاق بجهاز الشرطة ووزارة الداخلية لخدمة الوطن والشعب.

وتفتح أكاديمية الشرطة أبوابها أمام الراغبين في الدراسة بها للالتحاق بجهاز الشرطة بعد التخرج للذكور والإناث، إذ يتاح للفتيات التقدم للأكاديمية في عدد من التخصصات التي تتيحها، ولكن ذلك له شروط يجب توافرها.

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التخصصات المطلوبة بأكاديمية الشرطة للبنات:

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن حاجتها لعدد من التخصصات في الطالبات الجدد من الراغبات في الالتحاق بكلية الشرطة، إذ سمحت للطالبات الحاصلات على درجة الليسانس من كلية الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية التقدم للالتحاق بالكلية.

شروط القبول بكلية الشرطة للبنات:

أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومن أبويين وجديين مصريين الأصل وليس بالتجنيس.

أن تكون الطالبة حسنة السمعة والسيرة.

لم يسبق لها الفصل بحكم أو قرار تأديبي نهائي من خدمة الحكومة.

لم يسبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف بعقوبة جنائية أو مقيدة للحريات.

لا يقل طول القامة للطالبة المتقدمة عن 170 سم.

لا تقل درجة الإبصار للطالبة عن النصف في العينين.

اجتياز اختبار اللياقة البدنية بنسبة لا تقل عن 40%.

اجتياز الكشف الطبي وكشف الهيئة.

يشترط ألا يكون قد مضى على الحصول على المؤهل الجامعي أكثر من عامين.

لا يزيد السن عند التقدم عن 28 عامًا للطالبات الحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.

لا يزيد السن عند التقدم عن 30 سنة للطالبات الحاصلات على درجة الماجستير.

لا يزيد السن عند التقدم عن 35 سنة للحاصلات على درجة الدكتوراه.