أقارب ضحايا الشرطة يطالبون بمحاكمة الداخلية في كينيا

قتل ما لا يقل عن 35 مدنيا برصاص الشرطة في كينيا، هذا الشهر خلال احتجاجات على الضرائب الجديدة وارتفاع تكاليف المعيشة.

قال راستو ساكولو، أحد أقارب دوغلاس كالاسينغا، البالغ من العمر 27 عامًا، إنه تعرض لرصاص الشرطة، عقب أداء مهام عمله ولم يشارك في المظاهرات.

وطالب ساكولو، أنهم يريديون اتخاذ إجراء ضد ضباط الشرطة الذى كان يطلق النار عشوائيًا، لماذا يطلقون النار على الناس، حتى أولئك الذين يحملون الماء؟ أولئك الذين يمارسون أعمالهم؟ عندما تقابل الشرطة ، هل يجب أن يساعدوك أم يقتلونك؟.

وأضاف :" لو كان الشخص يتظاهر كانت تطلق عليها رصاص لتفرقه، لكن الطلقات كانت عشوائية وكثير الأبرياء راح حياتهم هدر".

وأشاد وليام روتو، رئيس كينيا، بالشرطة لقيامها "بعمل جيد" في الحفاظ على السلام وسط الاحتجاجات لكنه حذر الشرطة في وقت لاحق من عمليات القتل خارج نطاق القضاء مضيفا أنه لن يسمح بأي فوضى عامة.

واتهمت إدارة روتو المعارضة بالتحريض على الفوضى واتهمت أكثر من 300 شخص هذا الأسبوع وحده بارتكاب جرائم تشمل النهب وتدمير الممتلكات والاعتداء على الشرطة.

اعتقلت القوات الأمنية الكينية، 300 شخص جراء المظاهرات التي شهدتها البلاد في عدة بلدات كينيا، خلال الأيام الماضية، احتجاجًا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

يوم احتجاجي

اشتبك المتظاهرون مع الشرطة مع رشق الحجارة والغاز المسيل للدموع خلال يوم احتجاجي عاصف على غلاء المعيشة.

انتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة، وفرقت مجموعات صغيرة بالغاز المسيل للدموع بعد تراشق الحجارة ، في أحياء كيبيرا، والفقيرة بالعاصمة نيروبي ، وفي مدن كيسومو ، هوما باي ، كيسي وميجوري ، الموالية، معاقل اودينجا في غرب البلاد، اعتقل أكثر من 300 شخص بحسب وزارة الداخلية وأصيب عدد آخر.

واعتبرت الحكومة أن هذه المظاهرات "ليست أكثر من تهديد للأمن القومي" ، فقد وضعت نيروبي تحت مراقبة مشددة من الشرطة ، وكذلك المدينتين الرئيسيتين في البلاد مومباسا (جنوب غرب) وكيسومو (غرب).

إغلاق المدراس



أعلنت السلطات في كينيا، عن إغلاق المدراس، بعد زيادة الاحتقان في شوارع الدولة، مع انتشار القوات الأمنية.

ووعدت الحكومة الكينية، بالرد بحزم على أي تجاوزات في أعقاب أعمال عنف دامية في مسيرات سابقة.

من ناحيته، دعا ائتلاف أزيميو، بقيادة السياسي المخضرم رايلا أودينغا، إلى ثلاثة أيام متتالية من المظاهرات بدءا من اليوم ضد سياسات الرئيس ويليام روتو، الذي يتهمونه بتفاقم ارتفاع تكاليف المعيشة في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

جاء الخطاب كالتالى:-

"ندعو الكينيين إلى استعادة بلادهم قبل أن تترسخ هذه الديكتاتورية "، قال أزيميو في بيان، وبالنسبة للحكومة، فإن هذه المظاهرات "ليست أكثر من تهديد للأمن القومي".

وصباح اليوم، ظلت المدارس العامة مغلقة، بناء على طلب السلطات، في المدن الرئيسية الثلاث في البلاد: العاصمة نيروبي ومومباسا (جنوب) وكيسومو (غرب).

وشوارع نيروبي المزدحمة عادة كانت خالية، وانتشرت قوات الأمن في عدة نقاط في المدينة، وأبقت العديد من المتاجر ستائرها مغلقة.

وهذه هي المرة الثالثة منذ أوائل يوليو، التي تنظم فيها المعارضة مثل هذه الأيام من التحرك، وخلال المسيرة السابقة، في 12يوليو، حظرت السلطات المسيرات وشابتها أعمال نهب واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص واعتقل أكثر من 300 شخص، وتعرضت الشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لانتقادات شديدة بسبب قمعها للمتظاهرين.

قال وزير الداخلية كيثور كينديكي، إن السلطات نشرت «جميع الموارد المتاحة» لضمان أن المشاهد «شهدناها لا يحدث مرة أخرى".

وفي بيان مشترك، أعربت 13 دولة غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عن قلقها إزاء "مستويات العنف العالية" خلال المظاهرات الأخيرة، وحثت مختلف الأطراف على "حل خلافاتها سلميا".

انتخب الرئيس روتو في أغسطس 2022 على وعد بإنعاش الاقتصاد ودعم الفئات الأكثر حرمانا، وسن مشروع قانون مالي يفرض ضرائب جديدة في بداية يوليو، على الرغم من انتقادات المعارضة والسكان.

وتواجه كينيا، القوة الاقتصادية في شرق أفريقيا، تضخما مرتفعا وديونا كبيرة، تقلصت بشكل خاص تحت رئاسة أوهورو كينياتا، الذي كان ويليام روتو نائبا للرئيس.