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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يشكل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير الأندية

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

 أعلن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تشكيل لجنة لاستكمال انشاءات وتطوير الأندية بالمنيا الجديدة، ورأس البر، وطلخا، والجيزة.

تشكيل لجنة لسرعة إنهاء كافة الإجراءات

وقال النقيب العام: «استكمالًا للمسيرة، ورغبة في بناء نادي في كل نقابة فرعية، ونظرًا لوجود أندية معطلة، ومتوقف فيها البناء منذ سنوات عديدة، وبداية بنادي المحامين الكائن في مدينة المنيا الجديدة.. قررنا تشكيل لجنة لسرعة إنهاء كافة الإجراءات؛ تمهيدًا لطرح أرض النادي في مناقصة علنية، لبنائه على غرار نادي جليم بالإسكندرية، وذلك في خلال هذا العام».

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