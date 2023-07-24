بيراميدز: حق محمد الشيبي لن يضيع وسيتم تصعيد شكوى لجميع الجهات المسؤولة

عبر المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن صدمته البالغة مما حدث من جانب لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في حق المحترف المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي عقب مباراة الفريقين بالدوري والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

أوضح الرئيس التنفيذي أنه شاهد بصدمة بالغة الفيديوهات المنتشرة بشأن تلك الواقعة وكم الحزن مما تعرض له لاعب نادي بيراميدز من جانب حسين الشحات والذي تعدى عليه بالضرب والسب والتهديد، ومن حسن أخلاق لاعبنا أنه لم يرد بالإساءة وإلا تحول الأمر إلى ما شيء أسوأ.

ممدوح عيد: لن نسمح بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة نادي بيراميدز

وقال ممدوح عيد الرئيس التنفيذي: "حق محمد الشيبي، لن يضيع وسيتم تصعيد الشكوى لجميع الجهات المسئولة في الكرة المصرية، ولن نسمح مطلقا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة نادي بيراميدز، ونقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك".

أضاف بأن محمد الشيبي هو أحد أكثر اللاعبين التزاما وخلقا والذين تعامل معهم طوال مسيرته، والذي بمجرد أن انتهى من الموسم سافر مباشرة لأداء مناسك العمرة قبل بدء إجازته، ولا يخرج منه أي شيءٍ سيئ كما يدعي البعض لإظهار أن ما حدث كان رد فعل.

عيد: إن النادي الأهلي بمبادئه المتوارثة عبر الأجيال لا يقبل بما حدث لمحمد الشيبي

شدد المهندس ممدوح عيد على أنه يثق في أن النادي الأهلي بمبادئه المتوارثة عبر الأجيال لا يقبل بما حدث لمحمد الشيبي وكله ثقة في انتصار مسئوليه للمبادئ والأخلاق ضد اللاعب الذي تخلى عن تلك المبادئ والأخلاق ووجه إهانات غير مقبولة للاعبنا، وغريبة على المجتمع المصري.

رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

بيراميدز، حسين الشحات، محمد الشيبي، الأهلي، مباراة الأهلي وبيراميد، حق محمد الشيبي، اعتداء حسين الشحات، بيراميدز، حسين الشحات، محمد الشيبي، الأهلي، مباراة الأهلي وبيراميد، حق محمد الشيبي، اعتداء حسين الشحات.