تفحم سيارة اشتعلت فيها النيران بأكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة سوزوكي بمساكن دهشور بجوار صينية بداية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة سوزوكي بمساكن دهشور بجوار صينية بداية بدائرة القسم.

فرض كردون أمني لمحاصرة النيران

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خلافات الميراث تفرق شمل النقّاش وابن العم

وفي نفس السياق شهدت قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج اندلاع حريق في سيارة ملاكي حال توقفها أمام منزل مالكها نتج عنه احتراق السيارة بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وبسؤال مالكها اتهم نجل عمه بإشعال النيران بالسيارة بسبب خلافات على الميراث وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بسيارة بناحية الصوامعة شرق / دائرة المركز.



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم محدد ملاكي ملك "أحمد . ي . ا . ع" 32 سنة تاجر خضروات ويقيم بذات الناحية أثناء توقفها أمام منزله وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك السيارة بمضمون ما تقدم واتهم نجل عمه "عماد . ح . ا . ع" 26 سنة نقاش ويقيم بذات الناحية بإِشعال النيران بسبب خلافات علي الميراث وأضاف بإحتراق السيارة بالكامل .

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة في الأزبكية



قررت نيابة الأزبكية، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية في منطقة الأزبكية.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق في الأزبكية وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتمت عمليات محاصرة الحريق من جميع الاتجاهات دون وقوع إصابات.

إصابة شخص ونفوق حصان في حريق منزل بمنشأة القناطر

كما شب حريق داخل منزل في قرية أبوغالب بمنشاة القناطر مما أسفر عن إصابة شخص ونفوق دابة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل منزل بقرية أبو غالب بمنشأة القناطر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل منزل ، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين إصابة شخص ونفوق حصان، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.