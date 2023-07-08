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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اخماد حريق داخل سيارة ملاكي بالجيزة

اخماد حريق
اخماد حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي بشارع بدوي سقارة من اللبيني هرم بجوار المجزر الآلي بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي بشارع بدوي سقارة من اللبيني هرم بجوار المجزر الآلي بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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