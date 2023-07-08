مصرع شخص واصابة اخر فى حريق داخل سيارة ملاكي

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر في حريق نشب داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة قبل الكارتة بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة قبل الكارتة بحوالي 5 كيلو بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتيّ إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراءه مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر.

وجرى نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.