وزير الشباب والرياضة: ندعم ونرعى 3 مشروعات كبرى لكرة القدم

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن منظومة الكرة بمصر جزء من منظومة الرياضة المصرية، مضيفا أننا قدمنا دوري مراكز الشباب برعاية راعي الكرة الافريقية شركة توتال بمشاركة اكثر من ٣٠ الف لاعب من سن ١٧- ٢٨ عاما.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن تدشين مشروع جديد لاكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم .



وعبر جون فايولا وكيل الاعبين المعروف عن سعادته بالقدوم الى مصر مرة اخري، مشددا على أن مصر تطورت كثيرا منذ اخر زيارة لها منذ سنوات.

وأضاف ان مصر تمتلك العديد من اللاعبين الواعديين اصحاب المهارات الجيدة وهو ما شجعه على القدوم الى مصر لانتقاء هؤلاء اللاعبين ومساعدتهم للاحتراف باكبر الأندية خارج مصر .

وأعرب شريف حجازى رئيس مجموعة اوشن بلسر عن فخره للعودة والعمل بمصر مرة اخري، مشددا على ايمانه بأهمية الرياضة وخاصة للأبناء والتى تبني أجسامهم بدنيا ونفسيا.

كما أوضح أن التجربة تم بالفعل اقامتها باسبانيا وبالتحديد بنادى ريال مدريد وسعداء بنقل التجربة الى مصر كما سيتم ايضا اختيار حوالى ١٠ لاعبين من مشروع كابتيانو لاعدادهم وتأهيلهم بالخارج وترشيحهم لاندية عالمية لاحترافهم بها.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر لمجموعة العمل، معبرا عن سعادته بما تحدث عنه جون فيولا على ان مصر بالفعل تغيرت للافضل منذ زيارته لمصر منذ سنوات.

وأشار صبحي الى مشروع كابتيانو والذي يعد من اهم المشروعات المتواجدة بمصر والتى تتم بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا على ان وزارة الشباب والرياضة تواجدت بمشروع كابتيانو فى جميع الاماكن بمصر وحاليا نقوم بتنفيذ المرحلة الثانية ونسير بخطى ثابتة وناجحة فى هذا المشروع.

كما لفت وزير الشباب والرياضة الى المشروع الثالث والذي يتم تنفيذه برعاية الوزارة وهو " show case" والذي سوف يتم تنفيذه بمصر خلال الفترة القادمة، مضيفا أننا نقوم بمد ايدينا لجميع الشركاء فى القطاع الخاص من اجل تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها ، وأكد صبحي على اننا سوف نقوم بربط المشروعات الثلاثة" دوري مراكز الشباب ، وكابيتانو ، show case "

وطالب صبحي القائمين على مشروع "show case " بأن يتم الاعلان عن كافة التفاصيل لاتاحة الفرصة لجميع أبناؤنا بمصر للاشتراك فى المشروع.

ويشارك في مشروع " The Showcase " أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس سيلتا فيجو وبلد الوليد.

وسوف يتم استضافة الحدث على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من ٧ حتى ١٨ اغسطس المقبل على ان تكون المراحل السنية المستهدفة للمشروع بداية من سن ١٧ سنة .

وتعد تلك هى المرة الأولى التى تتوجه فيه أكبر الأندية العالمية وأكبر وكلاء اللاعبين العالميين والذين يمتلكون اسماء عملاقة فى مجال كرة القدم وذلك لاكتشاف المواهب، وتسعي شركة الى اكتشاف المواهب المصرية وتسهيل عملية احترافهم خارج مصر .

شارك بالحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة واللواء ،عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير، الدكتور عبد الاول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة ،والدكتور احمد جمعه معاون الوزير ، فابيو دوناتو رئيس شركة

مهارة للفاعليات.

